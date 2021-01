Depuis quelques jours, le monde de la NBA piaffe d'impatience à l'idée de voir ce nouveau Big Three, composé de Kyrie Irving, James Harden et Kevin Durant, à l'œuvre sous le maillot de Brooklyn. Et s'il a fallu attendre, c'est parce que Kyrie Irving a fait du Kyrie Irving... Joueur au talent incroyable doté d'un maniement de balle qui dépasse largement la moyenne, il "brille" également en dehors des terrains par ses frasques plus insolites les unes que les autres qui se multiplient ces dernières années. Ambivalent et difficile à comprendre, Uncle Drew est un cas à part en NBA.