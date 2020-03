L'international italien a publié un message poignant sur les réseaux sociaux.

Matteo Malaventura, ancien basketteur international italien, âgé seulement de 41 ans est atteint du coronavirus. Malgré son jeune âge, il a été admis aux soins intensifs. Si son pronostic vital n'est pas en jeu, son état est jugé préoccupant par les médecins italiens.

C'est pourquoi il a demandé à son ancien agent et ami Stefano Meller de publier pour lui un long message sur les réseaux sociaux dans lequel, il cherche à conscientiser les populations sur la situation sérieuse liée au coronavirus.

Le message de Matteo Malaventura :

"Salut tout le monde, je suis à l'hôpital avec une pneumonie et de l'assistance respiratoire. je vous écris ce message pour conscientiser les gens à la gravité du coronavirus. Je suis jeune et j'espère guérir mais hier quand je suis arrivé aux urgences, j'ai vu des choses surréalistes. Cela ressemblait à une scène de guerre. En seulement quatre heures, j'ai vu plus de 50 personnes arriver, la plupart étaient des personnes âgées qui étaient toutes en détresse respiratoire. C'était impressionnant. Je voudrais féliciter et remercier infiniment tous les médecins et infirmières qui travaillent, vous méritez que l'on vous érige une statue. Pour tous les gens à l'extérieur : respectez les consignes. Il ne s'agit pas d'un jeu. J'espère vous voir tous très bientôt. Affectueusement, Matteo Malaventura."