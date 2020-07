Enfin !" Joachim Kisiigha en a rêvé, de cette promotion au sein de l’élite de l’arbitrage belge. Malgré une bonne saison et des rapports favorables en TDM2, le garçon avait fini par avoir des doutes. "Cette saison, j’ai beaucoup bossé et j’ai eu de chouettes convocations. Je devais siffler l’apothéose de la Central Europe Women League aux Kangoeroes, j’avais reçu aussi la finale de Coupe de Belgique Dames et des matchs de playoffs en TDM1 s’annonçaient."

La pandémie a tout remis en question. "Des doutes ont germé. Je me demandais si la saison allait être comptabilisée. Il y avait d’autres incertitudes liées au sort du Brussels et de Liège. Si la D1 n’avait pas pu compter sur dix clubs, pas sûr que j’aurais été nommé."

(...)