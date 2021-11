Les Belgian Cats devront montrer une autre attitude, ce dimanche face à l’Allemagne, après leur revers en Bosnie-Herzégovine.

L’ombre de Jonquel Jones a dû hanter la nuit des Belgian Cats après la défaite, jeudi, en Bosnie-Herzégovine lors du premier match de qualification pour l’Euro 2023 (87-81).

L’Américaine, naturalisée, a planté 44 points et pris 22 rebonds avec une facilité déconcertante. Les joueuses belges lui ont laissé le champ libre, sans même montrer une once d’agressivité. Une aubaine pour la joueuse active en WNBA qui ne s’est pas fait prier pour asseoir sa suprématie sur la rencontre. "On n’a pas été assez dures sur elle, relevait ce vendredi, Valery Demory, le nouveau sélectionneur de l’équipe belge. On est trop gentil et on a une équipe qui manque d’expérience quand il faut aller gagner des matchs en allant au combat. On n’a défendu sur Jones que quand elle avait le ballon, trop tard."