L'aventure d'Elias Lasisi à Bamberg n'aura duré que quatre semaines

L'histoire entre Bröse Bamberg et Elias Lasisi n'aura finalement duré que quatre petites semaines.



En effet, le club a annoncé ce vendredi que l'international belge, passé notamment par Limburg United, Ostende et Göttingen, ne faisait plus partie du groupe. "Le joueur de 28 ans est venu à Bamberg il y a un peu plus de quatre semaines et a aidé l'équipe à l'entraînement et lors des premiers matchs, explique le club sur son site Internet. Nous tenons à remercier Elias Lasisi pour son engagement exemplaire et nous lui souhaitons bonne chance pour son avenir privé et professionnel."



Présélectionné par Dario Gjergja pour la prochaine fenêtre de matchs internationaux, Elias Lasisi se trouve aujourd'hui sans club.



En Allemagne, il a été remplacé par l'Américain Devon Hall qui était d'ailleurs récemment sous contrat en NBA avec les Oklahoma City Thunder.