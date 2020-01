En dehors des parquets, le Black Mamba réussissait aussi tout ce qu’il entreprenait.

Avant même de quitter la NBA en 2016, Kobe Bryant avait déjà cette âme d’investisseur et de businessman. En 2013, il a co-fondé la société de capital-risque "Bryant Stibel" avec le fondateur de Web.com, Jeff Stibel. L’objectif de ce fonds d’investissement : aider des start-up à se développer et à grandir. L’entreprise du duo possède aujourd’hui plus de deux milliards de dollars d’actifs, avec des investissements dans des dizaines de sociétés de technologie, de médias et de données. Bryant Stibel revendique au moins dix sorties réussies dont Dell et Alibaba. Il a également des investissements dans Epic Games, le créateur de Fortnite, la société de paiement numérique Klarna et la société de produits ménagers The Honest Company.



(...)