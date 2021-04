Réussir dans les plus grands clubs et a fortiori s’exiler à l’étranger : voilà bien le rêve de nombreux jeunes sportifs. Mais pourtant, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs ou alors, les planètes ne sont pas toujours bien alignées au bon moment. D’ailleurs, si l’on cherche le point commun entre Jean-Marc Mwema, Alex Libert, Loïc Schwartz ou encore Vincent Kesteloot et Olivier Troisfontaines, on se rend compte que tous sont internationaux, tous ont des belles carrières mais tous, aujourd’hui, évoluent en Belgique. (...)