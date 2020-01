Les deux icônes du sport US ont commencé leur carrière ensemble et étaient devenus des amis.

Tiger Woods était dévasté en apprenant la mort de Kobe Bryant. L’icône du golf mondial disputait, dimanche, le tournoi de San Diego lorsque la mythique star de la NBA décédait. «Pour ne pas me troubler, mon caddie Joe LaCava ne m’a annoncé la nouvelle que lorsque j’ai terminé mon parcours. Mais je sentais une ambiance bizarre le long des fairways. J’avais entendu des spectateurs prononcer le nom de Black Mamba (le surnom de Kobe). Maintenant, je comprends » confia le « Tigre » très ému.

Woods et Bryant étaient de la même génération. Les deux hommes avaient d’ailleurs commencé leur carrière professionnelle à la même époque, en 1996. Et ils avaient eu le même destin planétaire et étaient adulés, de la même façon, par toute l’Amérique. « Kobe était un joueur exceptionnel. Il avait un talent fabuleux mais c’était aussi un compétiteur unique en son genre. Je me souviens d’un match où il s’était gravement blessé au talon d’Achille. Avant de quitter le terrain, il a néanmoins tenu à tirer ses lancers francs. Et il les a rentrés ! Sa volonté de gagner a été une source d’inspiration pour tous les sportifs…»

Grand passionné de basket, Tiger Woods n’a jamais caché qu’il était un grand fan des Lakers qu’il allait régulièrement voir évoluer sur les parquets de Los Angeles. Et au fil des ans il avait noué une véritable amitié avec Kobe Bryant.

A San Diego, Tiger a dû se contenter de la neuvième place. Nul doute que lors de son prochain tournoi, qui aura lieu à…Los Angeles le 13 février prochain, il fera tout pour dédier la victoire à son pote.