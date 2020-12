Il ne faut pas être un fin connaisseur de la NBA pour savoir que Stephen Curry est pour beaucoup dans les trois récents titres de champion de sa franchise (en 2015, 2017 et 2018). Il a d'ailleurs récolté le titre MVP (meilleur joueur de la saison) à deux reprises.A 32 ans, l'Américain est devenu une référence en termes de tirs à trois points. Il est d'ailleurs le seul joueur de l'histoire à en avoir réussi 13 dans un même match de NBA (le 7 novembre 2016). La saison précédente, il avait d'ailleurs tenté sa chance à 886 reprises derrière la ligne des trois points sur l'ensemble de la saison, un autre record à son actif.Forcément, une telle adresse demande beaucoup de travail. Alors, quand son club partage sur les réseaux sociaux une vidéo de cinq minutes durant laquelle on voit Curry réussir 105 paniers à trois points d'affilée, on comprend mieux sa réussite en match. Et sa frustration lorsqu'il échoue à sa 106e tentative trahit son niveau d'exigence...