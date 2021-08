L'international bosnien Muhamed Pasalic complète le roster montois pour la saison prochaine Basket J.Br. L'effectif du vice-champion de Belgique semble à présent complet et prêt pour en découdre la saison prochaine. © DR

On peut dire que les dirigeants montois n'ont pas chômé cet été pour confectionner leur roster en vue de la saison prochaine. Si on se doutait que les Américains quitteraient le navire, le vice-champion de Belgique peut déjà commencer à travailler sérieusement.



Après les arrivées de l'Ostendais Michael Gilmore, du Néerlandais Emmanuel Nzekwesi et des Américains Payton Henson, David Nichols et Marcus Tyus, les Montois ont officialisé ce mardi le renfort d'un joueur d'expérience, bien connu du coach Vedran Bosnic. Et pour cause, il s'agit de l'ailier international... bosnien Muhamed Pasalic. Âgé de 33 ans, il dispose d'une solide carte de visite, lui qui a évolué en Bosnie, en Grèce, en France, en Roumanie et en Slovénie par le passé. La saison dernière, il évoluait du côté du KK Bosna Royal, en Bosnie-Herzégovine, où il tournait à 12 points, 3.9 rebonds et 6.9 passes par match.



Les Montois en ont profité pour également officialiser l'arrivée de Giuliano Neri. Il s'agit d'un ailier belge de 20 ans qui vient compléter l'effectif pro en vue de la saison prochaine. Pour rappel, Justin Cage, Igor Mintogo et Ajdin Penava ont prolongé leur contrat chez les Renards il y a quelques semaines alors que Zaccharie Mortant était toujours sous contrat.



Dans le sens des départs, Sander Van Caeneghem (Courtrai), Anthony Lambot (Limburg United), Jabril Durham (Hambourg), Arik Smith (D2 en Italie) et Auston Barnes (D2 en Italie) ont officiellement quitté le club. Skylar Spencer devrait certainement en faire de même mais sa future destination n'a pas encore été dévoilée.