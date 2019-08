Angola - Serbie (59 - 105): Victoire facile de la Serbie. Dans le sillage d'une Bogdanovic très efficace (11 points dans les 5 premières minutes, 24 en 19 au total), les Serbes ont rapidement fait l'écart sans jamais être inquiété par la suite.

Pologne - Venezuela (80 - 69): Emmené par Mateusz Ponitka, l'ancien joueur d'Ostende, la Pologne a profité du 2ème quart-temps (22-12) pour creuser un écart décisif.

Russie - Nigéria (82 - 77): Malgré la bonne prestation du joueur de Minnesota Josh Okogie, le Nigéria n'a pas pu battre la Russie. Avec 8 points d'avance à 6 minutes du terme (60-68) on les pensait pourtant bien parti, mais c'est finalement les Russes qui émergent grâce notamment à Andrey Vorontsevich (14 points dont 9 dans les 6 dernières minutes).

Iran - Porto Rico (81 - 83): A la faveur d'un énorme 1er quart-temps, l'Iran a longtemps cru tenir la victoire. C’était sans compter sur le caractère des Porto Ricains. Mené de 19 points c'est David Huertas, 32 points dont un joli 5/7 à longue distance, remet les 2 équipe à égalité à moins d'un minute du terme. Ce même Huertas donne 3 points d'avance à son équipe avec 20 secondes à jouer ! Hamed Haddadi, auteur d'un gros double-double avec 22 points et 16 rebonds, pense offrir la prolongation à l'Iran sur un gros shoot à 3 points; Mais le héros du jour c'est Javier Mojica qui, d'un petit shoot avec la planche, donne la victoire à Porto Rico au buzzer ! Pas mal pour une première victoire en coupe du Monde.

Philipinnes - Italie (62 - 108): Dans le sillage de ses joueurs NBA et d'un Gigi Datome parfait (17 points, 7/7), l'Italie n'a fait qu'un bouchée des Philipinnes. Il s'agit de la plus large victoire de l'Italie en coupe du monde.

Chine - Cote d'Ivoire (70 - 55): Le pays hôte n'a pas manqué son entrée dans la coupe du monde. Attendu comme le leader de cette sélection, Yi Jianlian (ancien joueur des Nets notamment) a terminé le match avec 19 points.

Argentine - Corée du Sud (95 - 69): Entrée en matière aisée pour les Argentins avec 5 joueurs à plus de 10 points. Coté de la Corée seul Guna Ra surnage avec 32 points.

Espagne - Tunisie (101 - 62): L'Espagne aura mis une mi-temps avant de réellement prendre la mesure de la Tunisie des anciens Giants Salah Mejri (15 points) et Michael Roll (8 points). C'est Ricky Rubio et Sergio Llull qui se sont montré les plus adroits du côté de la Roja.