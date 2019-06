La première journée de championnat est programmée les 14 et 15 septembre.

Ostende, vainqueur d'un huitième titre consécutif la semaine passée, débutera la saison par un match à domicile contre Limburg United. Anvers, finaliste malheureux et vainqueur de la Coupe, rendra visite à Mons-Hainaut. Le Brussels recevra Malines et Alost accueillera Louvain. Charleroi et Liège sont bye la première journée.

La compétition régulière s'achèvera le 8 mai 2020. La finale de la Coupe de Belgique est programmée le 8 mars à Forest National. Les 8e de finale de la Coupe de Belgique auront lieu le s18, 19 et 20 octobre. Deux duels entre équipes de première division sont prévus: Louvain/Liège et Malines/Alost.