L’Ukrainienne Viktoriya Balaban a trouvé refuge chez les Castors Braine.

Les bras levés au ciel, son passeport dans une main, une simple feuille dans l’autre, Viktoriya Balaban, Kondus de son nom de jeune fille, presse le pas dans l’allée extérieure du Palais 8 du Heysel. Elle franchit la grille et tombe dans les bras de la team manager brainoise, Kathleen Schuurmans, qui l’attend là, à l’extérieur, depuis plus de neuf heures. Il est 17 h, ce mardi, et l’Ukrainienne, arrivée en Belgique vendredi, le jour de ses 25 ans, vient d’obtenir une attestation de protection d’une validité d’un an. C’est peut-être la plus belle victoire de la carrière de cette joueuse de basket-ball, internationale ukrainienne.

(...)