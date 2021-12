La Belgique, 36e, remonte de deux places au classement de la FIBA chez les messieurs Basket Belga La Belgique est remontée de deux places au classement de la fédération internationale de basket (FIBA) publié mardi chez les messieurs. Les Belgian Lions se situent en 36e position et à la 18e place des nations européennes. © BELGA

es hommes de Dario Gjergja profitent de leurs deux bons résultats en qualifications pour la Coupe du monde 2023 avec un succès aisé en Slovaquie, 63e mondiale, (57-83) et surtout une victoire à domicile à Mons contre la Serbie (73-69), 6e nation mondiale, le mois dernier.



Les Etats-Unis trônent toujours en tête devant l'Espagne et l'Australie. La Slovénie, 4e, et la France, 5e, complètent le top 3 européen.



Chez les dames, les Belgian Cats occupent toujours la 6e place mondiale.



Le classement FIBA (entre parenthèses le classement précédent): 1. (1) Etats-Unis 763.3 points 2. (2) Espagne 724.1 3. (3) Australie 690.7 4. (4) Slovénie 676.3 5. (5) France 671.9 6. (6) Serbie 664.6 ... 36. (38) BELGIQUE