Les Belgian Cats ont bien rebondi après la défaite contre la France.

Les Belgian Cats ont atteint leur principal objectif dans le championnat d'Europe de basket féminin 2019, organisé en Serbie et Lettonie. Samedi à Belgrade, en Serbie, les Belges ont remporté le match de classement contre la Hongrie 72-56 (repos 39-25). Cette victoire leur permet de terminer dans le Top 6 de la compétition. Ce classement leur permet de disputer au mois de février prochain un tournoi de qualification en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, l'objectif avoué de cette génération de basketteuses qui a terminé 4e de la Coupe du monde de Tenerife en 2018.

Le chemin vers les JO : mode d’emploi

Le basket et les Jeux olympiques ont toujours fait bon ménage. Qui parmi les aficionados ne se souvient de la Dream Team USA à Barcelone en 1992 ? Même les plus jeunes ont entendu parler de cette équipe de légende. À coup sûr la plus talentueuse à avoir jamais foulé un parquet !

En pratique, un tournoi olympique rassemble 12 participants tant pour son épreuve masculine que féminine. Sont qualifiés d’office le pays organisateur ainsi que le champion du monde en titre. En l’occurrence donc, le Japon et les USA dans les deux cas. Pour ce qui concerne le tournoi féminin, les dix autres participants se qualifieront au terme d’un tournoi préolympique à seize qui se disputera par poules de quatre sur quatre sites dans le monde entre les 2 et 10 février 2020. Six places sur les seize sont réservées à l’Europe et donc attribuées aux six premiers de l’Euro qui s’achève (deux pour l’Afrique et quatre respectivement pour les Amériques ainsi que pour l’Asie-Océanie). Même qualifiés d’office, Japon et États-Unis participent au tournoi préolympique, histoire de se rôder et de ne pas fausser le système.

Sur chacun des sites encore à choisir, quatre équipes venant de tous les horizons se rencontreront. En fonction du ranking mondial, les groupes sont constitués afin de répartir au mieux les forces en présence. Deux des quatre groupes comprendront deux pays européens, un américain et un asiatique. À l’issue du tournoi, les trois premiers classés de chaque groupe sont qualifiés pour les JO (les deux premiers dans les groupes où seront versés les États-Unis et le Japon).

À noter enfin qu’en cas de qualification des Belgian Cats pour le tournoi préolympique la ville d’Anvers serait officieusement déjà candidate à accueillir l’un de ces quatre groupes.