Début juillet dernier, dès la certitude acquise pour les Belgian Cats de terminer parmi les six premières de l’Euro et donc d’une place assurée au Tournoi Qualificatif Olympique en vue des J.O. de Tokyo, le management de l’équipe nationale était sorti du bois et avait annoncé que la Belgique serait très probablement candidate à l’organisation de l’une des quatre poules de ce T.Q.O. en 2020.

Près de quatre mois après, c’est pour ce jeudi 31 octobre dernière limite qu’il convenait d’introduire les dossiers de candidature auprès de la FIBA. Après consultations auprès de différentes instances tant locales que fédérales, le conseil d’administration de Basketball Belgium a donné le « go » final à la candidature de la Belgique, ce qui représente d’une part un gros effort financier mais aussi et surtout d’autre part une occasion unique d’aider les Belgian Cats en jouant leur qualification aux J.O. de 2020 devant leur public plutôt qu’au bout du monde.

Le T.Q.O. (Tournoi Qualificatif Olympique) se disputera en effet entre le 7 et le 10 février 2020 en quatre poules de quatre équipes (deux seront organisées en Europe, une dans la zone Asie-Océanie et une dans la zone américaine). Les USA (champion du Monde en titre) et le Japon (pays organisateur) sont qualifiés d’office mais disputeront malgré tout le T.Q.O.

Les seize équipes qui par leurs résultats ont obtenus leur sésame pour celui-ci (6 Européennes dont la Belgique, 4 Américaines, 4 d’Asie-Océanie et 2 d’Afrique) seront réparties le plus équitablement possible dans les quatre poules, ce qui impliquera pour certaines d’entre elles de longs et fatigants déplacements intercontinentaux. Des quatre équipes de chaque poule, les trois mieux classées à l‘issue d’un mini-championnat en trois matches seront qualifiées pour les J.O. (deux dans les poules respectives des USA et du Japon).

Pour la candidature belge, le seul changement à noter par rapport à l’annonce faite début juillet est le retrait du Groupe « Sportpaleis » et donc, par voie de conséquence, le remplacement d’Anvers par Ostende comme lieu où se disputeraient les rencontres.



Le choix des quatre villes du monde sélectionnées sera annoncé par la FIBA le mercredi 27 novembre prochain avant que ne se déroule dans la foulée le tirage des poules pour les 16 participants. Outre la Belgique, on sait déjà depuis quelques semaines que la France comptait présenter la candidature de Bourges.