Julie Allemand, Kim Mestdagh, Hanne Mestdagh et Billie Massey avaient été laissées au repos. Emma Meesseman et Antonia Delaere reprenaient du service. L'intérieure flandrienne finira avec un double-double (14 pts et 13 rebonds, 5 assists) pour 13 points à Antonia Delaere (11 en première mi-temps) et Jana Raman (10 en première mi-temps).



Le Nigéria, à 8, avait aussi laissé il est vrai quelques cadres au repos et, gêné par la défense de zone belge, devait laisser filer son adversaire (9-0 puis 12-3 après 4 minutes). Les rotations et le sursaut nigérian ne permettaient plus aux Belgian Cats que d'inscrire deux unités avant la fin d'un premier quart sifflé à 18-14. Le match promettait d'être physique, il le fut dans un premier temps. Heleen Nauwelaers aura certainement convaincu. Avec 8 de ses points dans le deuxième quart temps, Antonia Delaere mènera les siennes, suivie par Jana Raman et Emma Meesseman, vers un 14-0 (41-21) pour conclure à 41-23 à la mi-temps. Les Belges poursuivront en seconde période avec un jeu toujours collectif (27 assists, dont 15 en première période) autour d'Emma Meesseman et Kyara Linskens. L'écart était monté à 50-23. Émoussées les Nigérianes se faisaient déborder physiquement. De 60-34 à la demi-heure, à 79-47 score final, le match avait pris l'allure d'un entrainement.



Vendredi, la Belgique s'était imposée 64 à 63 face à la Serbie, 3e du dernier championnat d'Europe, puis 84 à 62 contre Porto Rico. Elle remporte ainsi son tournoi avec trois victoires, pour deux au Nigéria. La Serbie (1 victoire) doit affronter les Portoricaines (0 succès) à 17h00. Les quatre nations disputeront le tournoi olympique à Tokyo du 27 juillet au 8 août. Après un jour et demi de repos, les Belgian Cats reprendront l'entraînement à Courtrai avant de s'envoler - à 14 - pour l'Espagne et Cordoue où elles affronteront le Nigéria vendredi (20h30) et l'Espagne samedi (18h45). De retour en Belgique, les Belges disputeront deux nouvelles rencontres de préparation contre la Grèce les 10 et 12 juin à Courtrai dans un Lange Munte qui pourra accueillir du public, 550 et 700 personnes, sous le protocole de test-event en période de crise sanitaire. Tout comme la veille d'ailleurs (400 personnes) lors d'un scrimmage - un match d'entraînement entre Belgian Cats. Les Cats rejoindront Strasbourg en TGV le 14 juin pour l'Euro du 17 au 27 juin dans un groupe avec la Bosnie-Herzégovine (le 17 juin, 15h00), la Slovénie (le 18 juin, 15h00) et la Turquie (le 20 juin, 15h00).