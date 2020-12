L'avis de notre expert Benoît Peeters.

Dans quelques mois, le lancement de la saison 2021-22 marquera donc le début d’une toute nouvelle ère pour l’élite du basket-ball masculin en Belgique. En validant le projet de BeneLeague et la mise en place d’une compétition transfrontalière avec les Pays-Bas, les clubs belges de division 1 ont fait le pari d’adhérer au plan de renouveau mis à l’étude il y a un peu plus d’un an par les deux ligues.