Les Renards s’offrent la première place et le scalp des octuples champions en titre (80-68).

On savait déjà que le BC Ostende n’est plus l’équipe ultra-dominatrice qui roulait sur tout le monde ces dernières années. Mais lorsqu’ils sont en plus de cela amputés de leurs deux meilleurs joueurs, Angola et Thompson, les choses deviennent encore plus compliquées. Surtout face à ces Montois-là qui carburent au super.

Il ne faut toutefois pas minimiser l’exploit : les Renards restaient sur 12 défaites consécutives contre le BCO puisque leur dernier succès remontait au 1er octobre 2016. "Avant le match, mon assistant (Frank De Meulemeester) m’a dit que Mons n’avait plus battu Ostende depuis plus de quatre ans", confie le coach Vedran Bosnic. "J’admets que ça m’a encore plus motivé et les joueurs aussi. Tout le monde était uni pour parvenir à faire tomber l’équipe qui est championne depuis de nombreuses saisons."

(...)