Le sort n’a pas vraiment favorisé les Belgian Cats à l’occasion du tirage des groupes en vue des qualifications au prochain Euro en 2023. Avec l’objectif d’accrocher une quatrième participation d’affilée au Championnat d’Europe, nos compatriotes – classées 6ème mondiales et qui avaient décroché la médaille de Bronze fin juin dernier à Valence - affronteront en effet la Bosnie-Herzégovine (FIBA 27), l'Allemagne (FIBA 40) et la Macédoine du Nord (FIBA 79).

"C’est un tirage très difficile ! Nous avons hérité de la poule sans doute la plus dure avec la Bosnie qui nous avait battu lors de la phase de groupe à Strasbourg au mois de juin dernier mais aussi avec l’Allemagne qui est vraiment l’une des forces montantes du basket féminin continental. Seule la Macédoine semble un cran en dessous" commente à chaud Pierre Cornia, l’assistant-coach des Cats avant d’ajouter : "Ce n’est certainement pas gagné d’avance car seule la première place est qualificative d’office. A défaut, il faudra être dans les quatre meilleures secondes hors de dix groupes alors que le nôtre est fort homogène et donc peu propice aux cartons."

Bref, c’est un beau test qui attend Philippe Mestdagh et les Belgian Cats dès novembre si la Bosnie avec l’intenable Jonquel Jones (2m00 et une sorte de Kevin Durant au féminin) et une série de snipers autour s’annonce un os très dur à croquer, l’Allemagne pourrait elle aussi causer des surprises avec les sœur Sabaly, la longiligne Léonie Fiebich et une série de jeunes, talentueuses et de taille.

Les qualifications se disputeront comme c’en est devenu l’habitude en trois « fenêtres » (novembre 2021, novembre 2022 et février 2023) tandis que la phase finale du prochain Euro se déroulera, elle en Israël et en Slovénie en juin 2023.