L’histoire est là pour nous le rappeler, les crises sont souvent l’implacable révélateur de l’égoïsme ! Il en va ainsi, une fois de plus, à l’occasion de la percée soudaine du variant Omicron au sein d’une Pro League où règne à nouveau le chacun pour soi.

Alors qu’ils doivent respectivement se déplacer ce dimanche après-midi à Louvain et Anvers, les clubs de Mons-Hainaut et de Liège Basket sont, depuis mardi, décimés par les contaminations au Covid qui se succèdent d’heure en heure ou presque. Aux dernières nouvelles, il ne reste que cinq pros et l’assistant De Meulemeester disponibles à Mons tandis qu‘à Liège, ce sont carrément les deux coaches ainsi que 7 (!) joueurs pros dont tout le secteur intérieur qui sont désormais en quarantaine (heureusement sans symptômes sérieux).