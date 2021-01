La coupe du Monde de 3X3 se déroulera à Anvers en 2022 Basket Jérôme Brys La 7e édition se déroulera donc en Belgique au mois de juin 2022. © brys

Bonne nouvelle: alors qu'Anvers devait accueillir la coupe d'Europe de 3X3 en 2020 (annulée à cause de la crise sanitaire), la discipline sera bien de retour en Belgique en 2022 et pas pour n'importe quelle compétition: la coupe du Monde, tout simplement! "Nous sommes fiers de pouvoir amener la coupe du Monde de 3X3 en Belgique, commente Andreas Zagklis, le secrétaire général de la FIBA. Anvers devrait être l'un des endroits les plus spectaculaires dans l'histoire du 3X3."



Une compétition qui regroupera 20 équipes masculines et 20 équipes féminines, et la Belgique en fera bien évidemment partie en tant que pays organisateur de l'événement. Pour rappel, en juin 2019, c'est la Chine (côté féminin) et les USA (côté masculin) qui ont remporté la compétition.