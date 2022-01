Si il n’a pas produit un grand match et qu’il a été bousculé physiquement, le Phoenix a quelques explications à fournir. Ses jeunes étaient en examen ou positifs au virus, Badji s’est plaint de migraines qui l’ont empêché de s’entraîner, tout comme Hazard qui a souffert d’une inflammation à l’œil. «Le match a été difficile à préparer et, vu les absences, le rythme des plays 5vs5 nous a manqués. Je vais retenir les bonnes choses mais on n’a pas fait preuve d’agressivité et je n’ai pas vu la même mentalité qu’à Liège. » soulignait le coach Jaumin, de retour au Forum où il officia un peu moins de deux saisons.





«On a été trop peu sur la ligne des lancers, on a perdu 16 ballons et il n’y a personne pour contester au rebond un gars comme Coleman qui prend trop facilement 13 cuirs. » Et le coach bruxellois de se focaliser sur les deux matchs de l’année qui se présentent vendredi et dimanche : «La Coupe (NdlR face à… Alost) est une des dernières chances d’avoir quelque chose cette saison. Je dois préparer l’équipe pour aller à la guerre. J’espère que tout le monde sera fit dans nos rangs. On devra en tout cas montrer un autre visage et jouer le couteau entre les dents si on veut avoir une chance de se qualifier. » Son équipe pourrait être renforcée dans la raquette d’ici là.





De son côté, le coach Thomas Crab (qui officiait en l’absence de Yves Defraigne, écarté médicalement) se montrait soulagé du résultat. «On sort aussi de quelques semaines compliquées et les entraînements n’ont pas toujours été faciles. Offensivement, on a été bons par moments même si on s’est un peu cherché face à la zone bruxelloise. Je vais retenir notre bon comportement défensif. » En plus de la performance du shooteur Valinskas (18 points, 7 rebonds, 4 assists), Alost a pu compter sur l’apport de Nikola Cvetinovic (19 points, 5 rebonds, 3 fautes provoquées). En trois matchs avec l’Okapi, l’expérimenté Serbe a déjà mis tout le monde d’accord : «C’est un joueur vif et précis. Il évolue bien dans notre collectif » conclut Crab.