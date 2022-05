Comme on pouvait le craindre avant le coup d’envoi de cette série, les premiers pas des Kangoeroes malinois en finale des playoffs ont été très compliqués. La différence entre les deux équipes a été tellement grande qu’on a déjà du mal à imaginer Ostende perdre un match avant de soulever le trophée.

Les premiers échanges du match ont très vite donné le ton. En trois minutes, les Côtiers s’échappaient déjà à 10-3. Dans le dur, les Kangoeroes trouvaient les ressources pour recoller à 12-12 quelques minutes plus tard mais cette séquence allait rester le seul sursaut d’orgueil offert par les visiteurs au cours du match. Car à partir de ce moment, le rouleau compresseur ostendais n’a plus laissé le moindre espoir à son adversaire. Mieux armé physiquement et qualitativement sur chaque position, le BCO n’a pas eu besoin d’un jeu collectif léché pour mettre Malines à mal. La domination dans les uns contre uns et au rebond a suffi à faire grimper l’écart. Après 26-18 à la fin du premier quart, le score à la mi-temps ne permettait même plus d’envisager le moindre suspense (54-34).

(...)