Si depuis quelques saisons, le Spirou a joué la carte "jeunesse", ce n’est pas pour autant que les Carolos manquent d’ambitions. On le sait : l’appétit vient en mangeant et ces dernières semaines, la Next Gen a montré de belles choses et une évolution certaine de ses jeunes pousses.

Alors quand le spectre du top 5, qualificatif pour le Golden Group de la betFIRST BNXT League, est apparu à l’horizon, les objectifs ont évolué. Oui, cette qualification, le Spirou entend bien l’arracher. Malheureusement pour eux, les joueurs de Sam Rotsaert ont grillé deux jokers la semaine dernière.

(....)