Migna Touré (25 ans et 1m83) était arrivée à Braine au début de cette saison en provenance de Basket Landes. "Elle quitte le noyau pour raisons personnelles", explique le club brainois. Le groupe de l'entraîneur français Fred Dusart s'enrichit par contre avec l'arrivée de la Canadienne Kayla Alexander. Demi-finaliste avec sa franchise de Minnoseta Lynx début septembre en WNBA, Alexander (29 ans et 1m93) n'avait pas encore rejoint sa nouvelle équipe. "Elle est bien arrivée à Braine et encore en quarantaine quelques jours", ajoute Castors Braine qui assure que sa joueuse lettone "

Kate Kreslina sera bien présente dès le 5 décembre". Kate Kreslina (24 ans et 1m83), arrivée aussi en début de saison, n'est pas revenue en Belgique après la trêve internationale de novembre, mais est retournée dans son club de TTT Riga pour disputer la première phase de l'Euroligue, dans une bulle à Gérone, en Espagne, du 1er au 4 décembre. Le championnat de Belgique de basket féminin, suspendu depuis la mi-octobre, n'a toujours pas reçu le feu vert pour reprendre. La fédération a décidé qu'il reprendrait le week-end des 12 et 13 décembre moyennant l'accord des ministres des sports compétents sur les protocoles mis en place et l'homologation des infrastructures. La reprise était prévue avec les douze clubs, mais Verviers-Pepinster a annoncé qu'il ne reprendrait pas la saison comme la fédération en a laissé la possibilité aux clubs.