La Lettonie l'a emporté, grâce à une grosse fin de match, à domicile face à la Slovaquie (82-74) lundi soir pour le compte de la 2e journée de la phase de groupe des qualifications pour la Coupe du monde 2023 de basket. Après le sans-faute de l'équipe nationale belge (victoires en Slovaquie et face à la Serbie), c'était au tour des Lettons et des Slovaques de s'affronter. Le début de la rencontre était à l'avantage des locaux (18-11) qui s'appuyaient sur Rihards Lomazs (28 points) pour prendre les commandes. Les Slovaques réagissaient par l'entremise de Vladimir Brodziansky (23 points) pour revenir dans le match (35-34 et 56-54 après 30 minutes). Ce n'est que dans le dernier acte que les Lettons ont fait la différence pour filer vers leur première victoire (82-74) dans ce groupe A.

Au classement, les Belgian Lions sont en tête avec un bilan de 2 victoires en autant de rencontres. Suivent la Serbie (1-1), la Lettonie (1-1) et la Slovaquie (0-2). La Belgique jouera son prochain match le 25 février 2022 à domicile contre la Lettonie.

Lors de ce premier tour, 32 pays ont été répartis en huit groupes de quatre équipes. Au terme d'une phase aller-retour, jouée en novembre, février 2022 et juin 2022, les trois premiers de chaque groupe accèderont au second tour qualificatif. Les trois équipes d'un groupe seront rejointes par trois équipes d'un autre groupe pour former une nouvelle poule de six, en conservant les résultats obtenus au premier tour. Chaque équipe affrontera, en aller-retour, les trois nations qui n'étaient pas présentes dans sa poule initiale. À l'issue de cette phase, les trois premiers de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe du monde 2023, organisée aux Philippines, au Japon et en Indonésie.