S’ils récupéraient pour l’occasion Raymond, Massamba et Chol, de retour de divers petits bobos qui les avaient contraints au forfait face à Ostende, les Bruxellois n’ont pas fait le poids à l’Alverberg face à une formation locale qui restait elle aussi sur quatre défaites et déplorait encore les absences (plus pour longtemps) de Mitchell et Huurman.