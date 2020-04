La mère du pivot des Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns est décédée à 51 ans du Covid-19, a annoncé la famille du joueur de NBA.

Celui-ci avait révélé le 25 mars dernier qu'elle était atteinte des symptômes liées au coronavirus et avait dû être placée en coma artificiel sous respirateur. "La famille Towns a le coeur brisé après le décès de Jacqueline Towns des suites du Covid-19. Elle luttait contre le virus depuis plus d'un mois lorsqu'elle a succombé le 13 avril", indique le communiqué diffusé par les Timberwolves.

Il y a trois semaines, son fils Karl-Anthony (24 ans) avait révélé son hospitalisation dans un message sur Instagram. Il y racontait comment l'état de sa mère s'est détérioré, sans que les traitements successifs n'empêchent ses poumons d'être rapidement affectés. "C'est rude, et jour après jour on attend de voir comme ça peut évoluer", ajoutait le pivot dominicano-américain de 24 ans, qui se voulait pourtant confiant quant au rétablissement de sa mère.

C'est sa famille qui avait convaincu le joueur de témoigner. "(Ils) m'ont dit de faire cette vidéo pour que les gens comprennent que la gravité de cette maladie est réelle. Pratiquez la distanciation sociale. Nous allons continuer à nous battre ma famille et moi contre ce virus. Nous allons le battre. Nous allons gagner."

Townsa été le 1er choix de la draft NBA en 2015 en provenance de l'université de Kentucky. Il a été élu "rookie de l'année" en 2016 et compte deux sélections au All Star Game en 2018 et 2019.