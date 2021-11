Son nom résonne encore dans les mémoires des plus fervents supporters de l’ex-Yougoslavie. Et pour cause, Svetislav Pesic a tout remporté avec cette fédération avant qu’elle n’éclate. Du sacre à l’Euro 2001 en Turquie à celui du Mondial 2002 à Indianapolis, le tacticien originaire de Pirot, avait créé une machine de guerre dans son passé de sélectionneur. À l’époque, il avait notamment sous ses ordres des garçons comme Dejan Bodiroga, Peja Stojakovic, Marko Jaric et le vétéran Vlade Divac. Ce solide noyau avait d’ailleurs réussi l’exploit de sortir les États-Unis en quart de finale sur leurs terres.