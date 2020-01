C'est une capitale française en pleine effervescence que l'on retrouve ce jeudi et ce vendredi à l'occasion du Paris Game.

La NBA qui débarque en Europe, voilà un événement qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. Après une édition londonienne l'année dernière, c'est donc à Paris, dans la capitale française, que le grand cirque de la NBA débarque pour un show incroyable.L'AccorHotel Arena a été complètement métamorphosé et peut se targuer d'être digne d'une vraie salle NBA pour accueillir les Bucks de Giannis Antetokounmpo et les Hornets de leur légendaire propriétaire... Michael Jordan. Une vraie rencontre événement qui a rapidement connu un incroyable engouement, la salle affichant rapidement complet malgré des prix parfois incroyables.Pour l'occasion, nous avons eu la chance d'assister à l'entraînement des Milwaukee Bucks.On vous laisse découvrir quelques photos et vidéos pour vivre cet événement au plus près.