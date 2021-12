La NBA touchée par le Covid: quand le malheur des uns fait le bonheur des autres Basket Jérôme Brys © BELGA

Vous savez quelle est la phrase la plus prononcée pour le moment en NBA? On vous la donne dans le mille. Mettez le nom d'un joueur devant et ensuite "has entered the league's heath and safety protocols." Traduction: est entré dans le protocole sanitaire de la League. Et en résumé: est touché ou cas contact Covid et donc placé en quarantaine et indisponible pour son équipe. Si la saison NBA se déroulait plutôt sans encombre depuis la reprise en octobre, ces dernières semaines sont particulièrement chahutées. Des dizaines de joueurs sont entrés dans ce fameux protocole sanitaire, laissant leurs coéquipiers, ou du moins ce qu'il en reste, se débrouiller sans eux. Plusieurs matchs ont d'ailleurs été reportés (les Bulls et les Nets sont les principaux concernés par ces reports), ce qui n'est pas dans les habitudes de la Grande Ligue, tant les contrats publicitaires et télévisions sont importants. Petit à petit, le Covid a gagné du terrain si bien que l'avenir de la saison pourrait poser question. Pourrait car du côté du président de la NBA, Adam Silver, les choses sont claires: on continue. "Il n’y a pas de plan à l’heure actuelle pour mettre en pause la saison. On étudie toutes les options mais on a du mal à trouver la logique qui nous pousserait à appuyer sur pause. On voit l’explosion de cas dans le pays. On savait à quoi s’attendre lors des derniers mois, à savoir que ce virus ne serait pas éradiqué et qu’il fallait apprendre à vivre avec. C’est ce qu’on connaît actuellement dans la ligue."