Les joueuses belges ont fait le job, comme on dit dans le jargon, ce jeudi soir sur le parquet du Washington DC. Un succès aisé (65-98) qui est toutefois loin d’être une surprise, mais qui, au final, offre déjà une place quasi assurée pour la prochaine Coupe du monde, organisée en Australie du 22 septembre au 1er octobre. Car on ne va pas se mentir, on voit assez mal la solide équipe russe trébucher face à cette formation portoricaine qui manque cruellement de banc et de solutions intérieures. D’autant que Porto Rico aura un match de plus dans les jambes, et non des moindres puisqu’elle devrait subir un sérieux revers face aux championnes du monde en titre samedi.