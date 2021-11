Quand on compare les deux nations en matière de qualité et de prestige, il est évident que la Belgique et la Serbie ne boxent pas dans la même catégorie. Mais l’avantage que peut avoir notre sélection nationale est que presque aucun cadre ne manque à l’appel lors des rassemblements en pleine saison. Car les Serbes devaient se passer du MVP de la NBA, Nikola Jokic, de Bogdan Bogdanovic, Nemanja Bjelica et Boban Marjanovic, également actifs au sein de la grande ligue, en plus de Vasilije Micic, MVP de la dernière Euroligue, Nikola Kalinic ou encore Danilo Andjusic, qui disputent aussi la meilleure compétition européenne. Bref, de fameux talents !