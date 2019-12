Le Tournoi de Qualification Olympique d’Ostende, c’est dans sept semaines à peine !

Dans l’ombre, le management des Belgian Cats prépare fébrilement le grand rendez-vous. C’est ainsi que la liste des seize joueuses présélectionnées a été dévoilées ce samedi. Si cette présélection s’inscrit logiquement dans la foulée des deux rencontres de la récente fenêtre de qualification pour l’Euro disputée voici un mois à peine, elle recèle néanmoins une demi-surprise puisque Julie Vanloo, un membre à part entière de l’équipe depuis plusieurs années n’est cette fois même pas reprise parmi les 16 pré-sélectionnées.

« Mon cœur est brisé » a réagi l’Ostendaise sur son compte Instagram avant d’ajouter: «Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis triste de ne pas avoir la chance de faire partie de ce rêve en février, dans ma ville. Est-ce que je comprends la décision. Non. Est-ce que je l'accepte? Oui. Est-ce que je vais abandonner? Non !»

Il est évident qu’en choisissant cette saison d’évoluer aux antipodes (à Townsville en championnat australien), la combo-guard de 26 ans a mis beaucoup de distance entre elles et les Cats, surtout après un Euro très discret et ce, alors que la jeune génération frappe déjà à la porte.

Les critiques sur ce choix risquent donc de ne pas manquer pour le coach Mestdagh alors qu’après la cinquième place de Belgrade en juillet dernier, d’aucun lui reprochaient l’inverse, c’est-à-dire de ne pas infuser de sang frais dans le groupe.

Pour autant, les récents commentaires après les deux rencontres de novembre semblaient déjà donner le ton : « On a retrouvé une dynamique, une joie de jouer ensemble, un vrai groupe soudé après un Euro ou certaines fractures étaient apparues dans la difficulté »

La présélection: Allemand Julie, Carpréaux Marjorie, Delaere Antonia, Geldof Serena-Lynn, Leblon Emmeline, Linskens Kyara, Lisowa-Mbaka Maxuella, Massey Billie, Meesseman Emma, Mestdagh Hanne, Mestdagh Kim, Nauwelaers Heleen, Raman Jana, Ramette Elise, Resimont Laure, Wauters Ann