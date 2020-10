Le scénario le plus populaire proposerait une reprise du championnat le jour de Noël ou quelques jours plus tôt, et une saison régulière réduite à 72 matches (au lieu de 82), matches joués à huis clos. Le championnat se terminerait en juin et laisserait la possibilité aux joueurs de NBA de disputer les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Les Jeux auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021. Un accord doit encore être trouvé avec le NBPA (National Basketball Players Association), le syndicat des joueurs. Les parties se sont donné jusqu'au 30 octobre pour parvenir à un accord.

Interrompue quatre mois et demi par la pandémie de coronavirus, la saison 2019-2020 de NBA s'est terminée le 12 octobre dans la bulle de Disney World à Orlando en Floride, où les Los Angeles Lakers ont décroché un 17e titre de champion.