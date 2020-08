La reprise du championnat reportée d'un mois: "C'était la décision la plus logique à prendre" Basket Jérôme Brys © BELGA

Les responsables de la Pro Basketball League et les dirigeants des clubs ont décidé de postposer le début de la compétition du 2 octobre au week-end du 7 novembre.



Ce mercredi, c'est une nouvelle décision importante qui a été prise pour le futur de notre compétition. Alors que le championnat 2020-2021 devait débuter le 2 octobre, les responsables de la Pro Basketball League (en collaboration avec les dirigeants des clubs) ont décidé de postposer le coup d'envoi au week-end du 7 novembre. "L’évolution de la pandémie et les décisions qui en résultent au niveau européen, au niveau national et au niveau local, ne permettent actuellement pas à nos clubs de préparer la saison correctement. Nous avions élaboré un scénario nous permettant de reporter à début novembre, ce que nous venons d’activer", explique Arthur Goethals, le président de la Pro Basketball League.



(...)