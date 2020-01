Décès de Kobe Bryant Le prochain match des Lakers est programmé vendredi face à Portland.

Au fil des heures, de plus en plus de messages, de fleurs, de bougies et autres inondent le Memorial mis en place à quelques pas du Staples Center de Los Angeles en hommage à Kobe Bryant et sa fille Gigi, décédés tragiquement dans un crash d’hélicoptère dimanche en compagnie de sept autres personnes. Devant le temple des Lakers, le temps semble presque s’être arrêté. La Cité des Anges reste envahie par le chagrin et pleure toujours la disparition d’une de ses plus grandes icônes sportives.

La Laker Nation est douloureusement endeuillée.