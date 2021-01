"Cela ne veut cependant pas dire qu’il n’y aura plus aucune possibilité de basket pour les jeunes et les seniors dès que les conditions le permettront. Entrainement et match amicaux pourront reprendre quand le gouvernement le jugera possible. Simplement, ce sont les compétitions officielles qui sont définitivement arrêtées. L’évolution de la pandémie avec des chiffres à nouveau en hausse est telle qu’une reprise début mars s’avère de plus en plus improbable pour les sports d’intérieur. On ne peut donc plus espérer organiser des compétitions correctes et équilibrées avec suffisamment de rencontres. D’où la décision d’arrêter définitivement les compétitions U14 à U21. Par contre, les catégories de jeunes de U8 à U12 ainsi que les compétitions professionnelles ne sont pas visées par cette décision", explique Koen Umans, le secrétaire général de Basketbal Vlaanderen.

De son côté l’AWBB déclare qu’elle prendra rapidement contact avec les clubs pour envisager les activités futures, notamment le développement du basket 3x3. Cette décision difficile devrait cependant être accueillie favorablement par les clubs amateurs qui, impactés dans leurs rentrées depuis des mois, pourront ainsi avoir une vue plus claire sur la suite des évènements.

La saison 2020-2021 de basket est définitivement arrêtée pour toutes les compétitions de jeunes mais aussi d’équipes séniores à l’exception des championnats professionnels (Euromillions League en homme et TDW 1 en dames) Basketbal Vlaanderen et l’AWBB ont publié ce dimanche matin un communiqué annonçant la décision d’arrêter définitivement pour cette saison toutes les compétitions provinciales et régionales (à partir des U14 et au-dessus) suspendues depuis octobre en raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus. En concertation entre les deux ailes, les compétitions nationales sont également arrêtées à l’exception, comme indiqué ci-dessus de l’Euromillions League et de la TDW 1.