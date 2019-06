Le coach Philip Mestdagh a annoncé la sélection définitive en vue de l’Eurobasket 2019 qui se disputera du 27 Juin au 7 juillet en Serbie et en Lettonie. Des quatorze joueuses restant en lice à ce stade de la préparation, le coaching staff des Belgian Cats devait en écarter deux qui resteront toutefois avec l’équipe jusqu’au bout de la préparation en vue de pallier blessure ou maladie éventuelle d’une titulaire.

Les deux joueuses victimes du dernier « cut » sont Hatty Nawezhi et Laure Resimont. S’il apparaissait clair dès la fin de semaine dernière qu’Hatty Nawezhi – qui faisait partie de l’équipe au Mondial de Tenerife – n’en serait pas, la décision concernant Laure Resimont risque de créer plus de remous.



Deux fois joueuse belge de l’année, Laure Resimont est un vrai talent et une joueuse physique à souhait sur les postes extérieurs. Malheureusement pour elle, une blessure au genou droit encourue dès le premier match de préparation au Japon l’a empêché de défendre son ambition légitime de figurer parmi les douze. Ce n’est en effet que ce week-end, alors que les cadres de l’équipe étaient revenues intégrer la sélection et que le niveau des matches avait grimpé que Laure Resimont a pu faire sa rentrée, à court d’entrainement depuis quinze jours et donc de sensations et de compétition.



Rien d’étonnant dès lors qu’elle n’ait pu briller lors des courtes séquences de jeu qu’elle a pu obtenir dans ces trois rencontres au couteau. Pour autant, à 21 ans, la Malinoise représente l’avenir sur l’aile. Nul doute que le grand saut de son passage en France dès la saison prochaine lui permettra de prendre plus de volume de jeu encore. En attendant, il lui falloir ronger son frein pour la seconde fois d’affilée.



Les Belgian Cats s’entraineront encore deux fois en Belgique cette semaine avant de s’envoler lundi prochain pour l’Euro. Vendredi (à 20h30), elles disputeront à Wevelgem (Sporthal « De Schelp ») un match de préparation face à l’Italie. Samedi, elle remettront cela à 17H00 au Lange Munte de Courtrai, toujours contre l’Italie.



Sélection: Ann Wauters, Antonia Delaere, Emma Meesseman, Hanne Mestdagh, Helen Nauwelaers, Jana Raman, Julie Allemand, Julie Vanloo, Kim Mestdagh, Kyara Linskens, Marjorie Carpréaux, Serena-Lynn Geldof

Remplaçantes: Hatty Nawezhi, Laure Resimont