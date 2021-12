C’est dans la douleur qu’on reconnaît la force d’une équipe. Certes, Mons-Hainaut a manqué de peu un exploit en terre louvaniste mais le club borain ne peut nourrir de grands regrets tant la situation était chaotique. Au SportOase, ce sont seulement cinq joueurs professionnels qui étaient disponibles côté montois en raison des cas de Covid-19 qui habitent le vestiaire montois, en plus de la blessure de Justin Cage. Les cinq éléments étaient accompagnés du jeune Matthew Hodge (17 ans), qui a pour la première fois joué plus de vingt minutes en première division, et du binôme Goran Legrand-Achille Tasiaux qui, à deux, n’ont même pas joué deux minutes.



