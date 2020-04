c, veuve du légendaire joueur des Los Angeles Lakers Kobe Bryant, mort en janvier dans un accident d'hélicoptère, lui a rendu hommage samedi à l'occasion de ce qui aurait été leur 19e anniversaire de mariage.

"Mon roi, mon coeur, mon meilleur ami. Joyeux 19e anniversaire de mariage, tu me manques tant", a écrit Vanessa Bryant sur son compte Instagram. "J'aimerais que tu sois là pour me prendre dans mes bras, je t'aime". Kobe Bryant, quintuple champion NBA et joueur emblématique des Lakers, qui avait pris sa retraite en 2016, a péri le 26 janvier lorsque l'hélicoptère où il avait pris place s'est écrasé par temps brumeux contre une colline, au nord-ouest de Los Angeles. Bryant, 41 ans, était accompagné de l'une de ses quatre filles Gianna, 13 ans, et de sept autres personnes, toutes décédées. Gianna, surnommée "Gigi", voulait devenir joueuse professionnelle, dans la Ligue professionnelle américaine de basket féminin (WNBA). Vendredi, la WNBA a annoncé qu'elle allait créer le trophée Kobe et Gigi Bryant pour encourager le développement aux Etats-Unis du basket féminin.