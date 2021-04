Le joueur, sept fois All-Star, a annoncé jeudi sur Twitter souffrir d'irrégularités cardiaques.

"J'ai joué mon dernier match avec un rythme cardiaque irrégulier. Plus tard cette nuit-là, ça s'est même empiré et cela m'a vraiment inquiété", a écrit 'LMA' sur Twitter. "Le lendemain, j'ai informé l'équipe, qui m'a emmené à l'hôpital. Même si je vais mieux, ce que j'ai ressenti cette nuit-là était l'une des choses les plus effrayantes que j'ai vécues. J'ai pris la décision difficile de prendre ma retraite. Après avoir donné priorité au basket pendant quinze ans, il est temps de mettre ma santé et ma famille en premier."

Aldridge aura joué cinq petits matches avec les Nets après avoir débuté l'exercice actuel à San Antonio, où il évoluait depuis la saison 2015-2016. Il avait débarqué dans la grande ligue en 2006 à Portland, où il a brillé pendant neuf saisons. Il est d'ailleurs le meilleur rebondeur de l'histoire de la franchise de l'Oregon.

Le Texan de 35 ans, 2m11, a disputé 1.029 matches en NBA. Il affiche des statistiques en carrière à hauteur de 19,4 points, 8,3 rebonds, 2 assists et 1,1 bloc, le tout en 34,2 minutes de moyenne par match.