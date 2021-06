Pas de surprise, Anthony Lambot quitte bel et bien Mons. Le Carolo s’est engagé pour trois saisons avec Limburg, où il doublera son salaire.

Performant durant la deuxième partie de la saison avec les Borains, Lambot n’a pas reçu de proposition de la direction montoise puisque le coach, Vedran Bosnic, ne souhaitait pas discuter d’une éventuelle prolongation avant la fin de saison. La proposition de Limburg est arrivée sur la table il y a environ un mois. Le joueur de 27 ans y a été sensible.

Au sein du collectif limbourgeois, dirigé par Sacha Massot, Lambot devrait occuper un rôle important en cette saison charnière pour le club. Limburg ne cache d’ailleurs pas ses ambitions et vise le Top 4, et plus si affinités.