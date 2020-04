Même si basket-ball et cinéma n’ont pas toujours fait bon ménage, la balle orange a aussi connu quelques succès à l’écran. Et dans la catégorie des incontournables, on nomine : Coach Carter. Avec Samuel L. Jackson dans le rôle principal, ce film a en tout les cas le mérite de placer le basket-ball au centre du récit en offrant un regard vrai sur une équipe de lycée aux États-Unis et les difficultés, sportives et extra-sportives, auxquelles il faut parfois pouvoir faire face, surtout lorsque les résultats ne sont pas au rendez-vous. Une plongée en immersion tirée d’une histoire vraie.