Le 8 novembre, le Basket Namur Capitale et la pivot Natalie Butler se séparaient d’un commun accord. Les dirigeants ont pris le temps de lui trouver une remplaçante. Ce ne sera finalement pas du poste pour poste. Ils ont jeté leur dévolu sur l’Américaine Erica Covile (25 ans),

une ailière d’1m85 qui qui peut également jouer poste 4. Elle évoluait à Gran Canaria (D2 espagnole) la saison dernière après avoir transité par la Roumanie (Galati) en 2016-2017. Formée à l’Université de Temple au Texas, entre 2012 et 2016, Erica s’était lourdement blessée au genou il y a quelques mois et était rentrée aux Etats-Unis pour y effectuer sa revalidation. Elle est à présent pleinement opérationnelle et participera à son premier entraînement avec Namur ce lundi 31 décembre. On devait déjà la voir en action le samedi 5 janvier face à Deerlijk pour la reprise de la compétition. A la mi- championnat, les Rouges ont déjà concédé quatre défaites et ne pointent qu’à la cinquième place. Trois jours plus tard, les Rouges recevront de nouveau les Anversoises en quart de finale de la Coupe de Belgique. Pour rappel, les Namuroises sont les tenantes du titre.