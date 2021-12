Rafael, fils de Carlos, légende du basket portugais, devrait faire ses débuts au Spirou.

Dans la famille Lisboa, on demande le fils, Rafael. Arrivé à Charleroi cet été en provenance de Lisbonne, le jeune meneur qui vient de souffler sur sa 22e bougie a connu des débuts compliqués au Dôme, la faute à des problèmes de santé. "Mentalement, ça a été très compliqué pour moi et j’ai connu beaucoup de frustrations , avoue le meneur de jeu. Après, j’ai essayé d’en tirer du positif. Et le positif, c’est que ça m’a peut-être aidé à devenir une meilleure personne. J’étais très anxieux et j’ai appris à me relaxer. Pour être honnête, je suis fier de la manière dont j’ai traversé cette difficile épreuve."