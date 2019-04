Depuis l'annonce de la suspension d'Elias Lasisi la semaine dernière, le BC Ostende n'aura eu besoin que de quelques jours pour lui trouver son remplaçant. Il s'appelle Braian Angola (1,98m) et débarque tout droit d'Orlando (Floride). L'ailier de 25 ans évoluait cette saison avec les Lakeland Magic, équipe de G-League affiliée aux Orlando Magic. Il s'était essayé à la Summer League l'été dernier pour tenter d'intégrer la NBA. Les Orlando Magic l'avait recruté dans cette optique mais il n'a finalement pas été retenu pour débuter la saison.

Le joueur colombien est auparavant passé par la NCAA (Florida State) et le North Idaho College. Il s'agirait donc de sa toute première expérience professionnelle en Europe. "Braian Angola est un ailir shooteur polyvalent qui amènera plus de profondeur à l'effectif d’Ostende", commente le BCO. "Le Colombien est attendu à Ostende pour la fin de cette semaine. Tout sera mis en oeuvre pour lui permettre de jouer aussi vite que possible."

Son contrat a été fixé jusqu'à la fin de la saison mais avec une option de prolongation pour la saison prochaine. L'objectif de ce recrutement est clair : pallier l'absence d'Elias Lasisi durant cette fin de saison et des playoffs qui s'annoncent très disputés, notamment face à Anvers qui a récemment montré que l'hégémonie d'Ostende pouvait s'arrêter cette saison. C'est tout ce que Dario Gjergja souhaite éviter en remportant un huitième titre de champion consécutif.