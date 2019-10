Après une saison en G-League, le meneur belge rejoint l'Allemagne



Avec Olivier Toirsfontaines et Khalid Boukichou, Retin Obasohan était l'un des derniers Lions à ne pas (encore) avoir de club. C'est désormais de l'histoire ancienne. En effet, le meneur de l'équipe nationale belge vient de s'engager avec les Allemands de Brose Bamberg où il retrouvera... Roel Moors.



Ce n'est pas la première fois que Retin Obasohan évolue en Allemagne. Lors de la saison 2017-2018, il portait les couleurs d'Oettinger avec une belle moyenne de 13.6 points par match en plus de 4.9 rebonds et 3.6 assists. La saison dernière, l'Anversois évoluait en G-League, pour le compte des Northern Arizona Suns, où il tournait à 12.1 points, 5.3 assists et 3.6 rebonds par match. C'est donc une nouvelle expérience pour le meneur aujourd'hui âgé de 26 ans et qui entame sa quatrième saison professionnelle après la fin de son cursus au sein de l'université d'Alabama.



Plus que jamais, Brose Bamberg prend un accent belge cette saison avec Retin Obasohan, Roel Moors et Léo De Rycke.