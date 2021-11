Jean-Marc Mwema choqué par le Blackface de deux cheerleaders à Alost Basket Jérôme Brys L'ailier international d'Anvers a exprimé son "dégoût" sur les réseaux sociaux après le match de ce week-end à Alost. © Fiba Europe

Ce week-end, Anvers s'est facilement imposé sur le parquet d'Alost mais un fait, extra-sportif, a retenu quelque peu l'attention. On le sait, le phénomène du Blackface, qui consiste à se grimer le visage en noir, est considéré comme un acte raciste aux Etats-Unis mais ce n'est pas (encore) le cas partout, comme en France par exemple où Antoine Griezmann en avait fait l'amère expérience il y a quelques années.



Et ce week-end, c'est un nouveau fait de Blackface qui a suscité la polémique. "Lors de l'échauffement du match entre Alost et Anvers, cinq pom-pom girls ont dansé sur le parquet dans un forum animé à Alost, explique Jean-Marc Mwema sur les réseaux sociaux. Deux d'entre eux étaient dans une tenue totale Zwarte Piet. Mes coéquipiers américains ne savaient pas ce qu'ils voyaient. C'est très controversé aux États-Unis. Je suis curieux de savoir ce que les Américains d'Alost en pensent. C'est une énorme faute, surtout en 2021."



Des propos qui n'ont pas tardé à faire réagir le responsable communication du club alostois, Sven De Smet, qui s'en défend. "Nous regrettons la polémique de Zwarte Piet et nous insistons pour ne permettre aucune forme de racisme. Le club d'Okapi Alost respecte l'opinion de Jean-Marc Mwema, mais regrette que sans dialogue préalable, le joueur en question ait placé le club sous un jour négatif injustifié via les réseaux sociaux. Il n'y a eu aucun acte conscient de prêcher le racisme. Au contraire. Le club mène depuis des années une politique sociale qui interdit toute forme de racisme. Pour nous, la tradition de Zwarte Piet ne repose sur aucune forme de racisme. Alost, ses habitants et son ADN sont naturellement plus rebelles. Okapi Alost se fera un plaisir de clarifier les deux points de vue lors d'une conversation personnelle avec Jean-Marc. En ce qui concerne le club, nous répétons une dernière fois que le racisme n'est pas la base ici."



Une justification autour d'une tradition alostoise qui n'a pas vraiment convaincu le joueur anversois qui n'en démord pas. "Désolé, Sven, que nous nous sentions mal à l'aise avec votre fierté pour une tradition. Une tradition basée sur le racisme et totalement illogique, sauf si vous êtes un partisan du racisme. Mais désolé, ça doit être de ma faute", conclut, ironiquement, Jean-Marc Mwema.